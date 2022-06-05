Літак Лаврова до Сербії відмовились пропускати Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія, - ЗМІ

Про це передає ТАСС.

Зазначається, що призначений на 6-7 червня візит глави російської дипломатії до Сербії "опинився під великим питанням, але в цьому немає жодної провини офіційного Белграда".

Раніше Олександр Вучич, президент Сербії, заявляв, що країна дотримується норм міжнародного права у зовнішній політиці й не допускає русофобського або антизахідного курсу.

Нагадаємо, Нагадаємо, нещодавно Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією. Президент Сербії Олександр Вучич й президент країни-агресорки Володимир Путін уклали трирічний контракт на постачання газу, а також обговорили розширення газосховищ у країні.

Через санкції ЄС Сербія залишиться без російської нафти.

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