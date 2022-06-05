Сербія залишиться без російської нафти через санкції ЄС, - N1

Про це повідомляє N1 з посиланням на відповідну заяву міністерства гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії.

В ній йдеться проте, що новий пакет санкцій забороняє постачання російської сирої нафти через будь-який порт, морським шляхом, а Сербія імпортує сиру нафту, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії).

"Це означає, що немає можливості постачати більше російської сирої нафти на НПЗ Панчево, але Сербія могла б імпортувати всі інші види сирої нафти, крім російської. Зокрема, раніше ми імпортували нафту з Іраку та деяких інших країн",- зазначають у міністерстві.

Втім, там визнають: зробити це буде непросто. "Одним із очікуваних наслідків нового пакету санкцій ЄС є тиск на попит, тому що інші країни також будуть шукати альтернативи імпорту нафти з Росії", – пояснюють у міністерстві.

Також там обіцяють працювати над збільшенням запасів сирої нафти, яка б "при стабільних запасах нафтопродуктів забезпечувала додаткову безпеку на випадок зривів ринку".

Нагадаємо, нещодавно Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією. Президент Сербії Олександр Вучич й президент країни-агресорки Володимир Путін уклали трирічний контракт на постачання газу, а також обговорили розширення газосховищ у країні.

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