Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Надійшло дуже багато питань щодо реакції на безпрецедентні рішення, які були прийняті деякими членами Північноатлантичного альянсу, рішення, які перешкодили здійсненню візиту міністра закордонних справ Росії до Республіки Сербія. Відбулося позбавлення суверенної держави права на здійснення зовнішньої політики. Заблоковано міжнародну діяльність Сербії, принаймні на цей момент, на російському напрямку", - сказав Лавров.

Він додав, що рішення Північної Македонії, Чорногорії та Болгарії стали прикладом того, "наскільки далеко НАТО і ЄС можуть піти у задіянні найнижчих методів впливу на тих, хто керується національними інтересами".

5 червня стало відомо, що візит Сергія Лаврова до Белграда опинився під загрозою зриву через відмову пропускати його борт сусідніми із Сербією країнами.

6 червня стало відомо, що візит очільника МЗС РФ до Сербії офіційно скасовано.

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