Росія 17 січня скликає Радбез ООН обговорити "утиски" УПЦ МП в Україні
У вівторок, 17 січня, Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні
Про це повідомляє Укрінформ.
У секретаріаті Радбезу підтвердили, що заявка від Росії надійшла, і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом).
Раніше про наміри скликати Радбез із цією метою заявив на засіданні Радбезу 13 січня постпред РФ при ООН Василь Небензя.
- Нагадаємо, у п’ятницю, 13 січня, Рада Безпеки ООН розглянула широке коло питань, які стосуються воєнної агресії російської федерації, у рамках пункту порядку денного "Підтримання миру та безпеки України". На ньому перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Україна готує винесення на Генасамблею ООН резолюції про спецтрибунал щодо агресії Росії.
- А 16 січня в мережі з'явилось відео, де прихильники УПЦ МП співають пісню про Онуфрія за мотивами повстанського хіта "Батько наш – Бандера".
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