Росія 9 червня вбила 3 мирних жителів Донеччини

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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