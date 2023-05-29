Про це він розповів в етері Еспресо.

Валерій Рябих дав коментар щодо ворожої ракетної атаки Києва 29 травня.

"Наша ППО демонструє дива роботи, захищаючи мирне населення України. Бачимо, що держава-агресорка взяла курс на посилення терористичних атак, не гребуючи нічим проводить масовані атаки всіма наявними у них засобами. Сьогодні 29 травня стався черговий феноменальний випадок, коли РФ зганьбилася, бо рухнув черговий міф, зокрема про "іскандери". Річ у тім, що сьогоднішня атака була дуже підступною, бо сталася під час робочого дня, коли мирні жителі у Києві жили своїм життям. РФ використала масовану ракетну атаку балістичними ракетами, які рухаються дуже швидко", - сказав військовий експерт.

Валерій Рябих зазначив, що приблизно за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги ці ракети підлетіли до Києва, де їх зустріла протиповітряна оборона, а також протиракетна, яка тепер спроможна збивати балістичні ракети ворога.

"Велике значення має те, що це були ракети "Іскандер", які, як і "Калібр" раніше, були осоромлені, тому що саме на ці ракети робилася ставка держави-терориста у протистоянні з вільним світом. До того ж російські пропагандисти говорили, що "іскандери" дуже унікальні та можуть обходити всі системи протиракетної оборони, рухаються з дуже великою швидкістю та можуть маневрувати на кінцевій ділянці, змінювати траєкторію польоту. Крім того, у РФ розказували, що такі ракети оснащені пристроями РЕБ, щоб обходити ППО та ПРО. Тобто це саме ті системи, які використовуються у російських міжконтинентальних балістичних ракетах типу "Тополь" та інші. Сьогоднішня атака української столиці показала, що світ може не боятися РФ з її ракетами, тому що все, про що говорила російська пропаганда, виявилося міфом", - підкреслив Рябих.