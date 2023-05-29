Російська армія атакувала Україну 11 "іскандерами". Усі їх збила ППО

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" із північного напрямку", - написав він.

За його словами, ППО знищила всі ракети.