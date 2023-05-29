Російська армія атакувала Україну 11 "іскандерами". Усі їх збила ППО
Удруге з початку доби ворог здійснив масований обстріл України. Для другої атаки російська окупаційна армія використала балістичні ракети "Іскандер"
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" із північного напрямку", - написав він.
За його словами, ППО знищила всі ракети.
- Удень 29 травня росіяни здійснили атаку на Київ і Київщину. Є постраждалий. Також дісталось Харківщині, там унаслідок прильоту "іскандера" дістали поранення літні люди, діти та вагітна жінка.
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