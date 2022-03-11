Росія атакувала фізико-технічний інститут у Харкові, там знаходиться експериментальний ядерний реактор. Відео
Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, у якому знаходиться експериментальний ядерний реактор
Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".Від російських обстрілів почалася пожежа у сусідньому гуртожитку.
"Росія щойно атакувала Харківський фізико-технічний інститут. Там знаходиться експериментальний ядерний реактор. Також від обстрілів почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Обстріли продовжуються. Росія атакує ядерні об'єкти в Україні і одночасно поширює дезінформацію, що Україна нібито має власну секретну ядерну програму. Так окупанти намагаються виправдати напад на Україну", - йдеться у повідомленні.
Відео:
- У Харкові й на Харківщині російські снаряди влучили в ТРЦ і житловий будинок, унаслідок чого загинули чотири людини, ще одну дівчинку ушпиталили.
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