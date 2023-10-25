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OPINION

Росія б'є по Хмельницькій АЕС. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
25 жовтня, 2023 середа
20:37
Погляд Віталій Портников

Удар російських агресорів по Славуті й Нетішину у районі Хмельницької АЕС знову нагадав, що Кремль готовий вдатися до ядерного тероризму як до одного з важливих доказів своїх можливостей у війні з Україною

Цей атомний тероризм - не новина в російсько-українській війні. З перших днів агресії було окуповано територію Запорізької атомної електростанції. Росія зробила все можливо, щоб перетворити цю територію на місце суцільної нестабільності, щоб шантажувати подіями на ЗАЕС і Україну, і МАГАТЕ, і міжнародну спільноту. Однак ми прекрасно розуміємо, що плани росіян щодо ядерного шантажу є набагато більш серйозними й масштабними. 

Росія взагалі намагалася в перші дні війни проти України поставити під свій контроль територію практично всіх українських атомних станцій. Однак ця операція, як відомо, закінчилася фіаско, як і увесь план бліцкригу, розроблений під керівництвом Володимира Путіна. І тоді у Москві вирішили піти іншим шляхом – шляхом створення небезпеки на території українських атомних об’єктів.

Тут є відразу кілька очевидних задач. Перша задача пов’язана з енергетичним шантажем. Росія і цього сезону буде докладати неабияких зусиль для того, щоб заморозити українців. У Кремлі вважають, якщо це не вдалося минулого року, це не означає, що такі спроби не потрібно повторювати під час нових осінньо-зимових сезонів. Саме для цього президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його оточенню потрібна багаторічна війна на виснаження України. Саме тому і Володимир Путін, і його соратники щиро переконані у своїй перемозі в цій багаторічній війні. Не тому, що вони вважають, що їхні війська будуть здатні окупувати українську землю, а тому, що вони бажають перетворити її на пустелю, на зону катастрофи.
 
Удар по Каховській ГЕС продемонстрував, що росіяни готові піти будь на що, аби виконати ці завдання, поставлені перед російськими збройними силами президентом Володимиром Путіним. Ну і, звичайно, атомні електростанції – це важлива частина цього плану. Якщо вдасться вивести з ладу хоча б частину українських атомних реактивів, це створить серйозні проблеми для енергетики нашої країни, а росіянам тільки це і потрібно.

Другий важливий момент – це демонстрація Заходу того, що Росія готова піти на будь-які кроки, щоб досягти тих цілей щодо України, які були поставлені під час нападу російських військ на нашу країну. Це відома російська тактика – битися, намагаючись створити вигляд божевільного. Так російські політики завжди добивалися успіхів у перемовинах із тими, хто цінує людське життя набагато більше, ніж самі росіяни. 

Володимиру Путіну потрібно, щоб Захід усвідомлював, що має справу із небезпечним божевільним, який поки що обстрілює територію АЕС, але якщо його довго будуть нервувати, тоді натисне на червону кнопку і почнеться ядерний конфлікт. Для того, щоб не допустити такого розвитку подій, Захід має усвідомити, що йому потрібні реальні перемовини із Володимиром Путіним. Перемовини, під час яких російський президент буде ставити умови, а інші учасники їх виконуватимуть, адже саме так у Кремлі уявляють собі будь-які переговори.

Однак зараз, як бачимо, цивілізований світ абсолютно не готовий до виконання таких умов з боку російського керманича, і він саме тому намагається зробити усе можливе, щоб Захід переконався – мова йде про людину, яка несповна політичного розуму та готова відправити на той світ не тисячі, а мільйони людей. Так що чим швидше США та інші країни цивілізованого світу домовляться із Путіним щодо його бажань по українському питанню, тим краще буде для них самих.

І третя важлива причина того, чому Росія вдається до атомного шантажу, пов’язана із розвідкою українських систем протиповітряної оборони. Це загальна робота, яка зараз продовжується у зв’язку із намаганням вивести з ладу українську енергетичну систему. Як бачимо, у нападі на міста, які розташовані у зоні Хмельницької АЕС, були залучені саме безпілотники. БПЛА – це підготовка до ракетної атаки. Саме зараз збройні сили РФ накопичують ракети для масованих ударів по українській території в осінньо-зимовий період, для знищення української енергетичної системи. І, звичайно ж, у Росії вже не так багато ракет, як це було під час перших місяців російсько-української війни, а в України є протиповітряні ракети. Система ППО набагато досконаліша, аніж це було у перші місяці після великого нападу Росії на територію України. Таким чином росіяни мають бути обережними, адже якщо їхні масовані атаки закінчаться пшиком, нових ракет для продовження обстрілів України вони так швидко не вироблять, а там закінчиться зима і ніякого сенсу у нових атаках РФ на енергетичну систему ненависної Путіну України вже не буде. 

Саме тому російські генерали, які усвідомлюють цю необхідність перетворення України на зимову пустелю і створення нестерпних умов життя для мільйонів людей з цивільного населення, шукають слабкі місця в українській системі ППО. І, звичайно ж, насамперед слабкі місця у системі ППО атомних електростанцій, адже ці об’єкти, як і інші українські енергетичні хаби, будуть першими цілями цих бандитів під час нових спроб знищення української енергетики найближчими місяцями. 

Так що удар по Хмельницькій АЕС – це не просто удар по одному з важливих енергетичних об’єктів України, це ще й виконання Росією її військових і далекосяжних політичних цілей у війні, яку президент РФ поки ще закінчувати не збирається. 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
Хмельницька АЕС
Війна з Росією
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
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