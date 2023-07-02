Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

"Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя", - наголосив Зеленський.

Він додав, що разом Україна зможе перемогти, і наголосив, що українські береги ніколи не терпітимуть окупантів.

"Слава всім нашим захисникам! Слава всім нашим захисницям!" - сказав Зеленський.