Росія більше не диктуватиме умови у Чорному морі, - Зеленський
У неділю, 2 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не диктуватиме України умови в Чорному морі
Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.
"Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя", - наголосив Зеленський.
Він додав, що разом Україна зможе перемогти, і наголосив, що українські береги ніколи не терпітимуть окупантів.
"Слава всім нашим захисникам! Слава всім нашим захисницям!" - сказав Зеленський.
- 2 липня у День Військово-Морських Сил ЗСУ президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та низка інших посадовців опублікували привітання.
- Також Зеленський цього дня прибув до Одеської області, де обговорив з українськими військовими оперативну обстановку в Чорному морі.
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