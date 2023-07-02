Зеленський прибув на Одещину

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Так під час візиту Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-морських сил ЗС України Олексія Неїжпапи. Обговорили з ним оперативну обстановку в Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, а також стратегію розвитку ВМС під час війни та після неї.

"Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми", - додав Зеленський.