Зеленський прибув на Одещину
У неділю, 2 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Одеської області, де обговорив з українськими військовими оперативну обстановку в Чорному морі
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Так під час візиту Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-морських сил ЗС України Олексія Неїжпапи. Обговорили з ним оперативну обстановку в Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, а також стратегію розвитку ВМС під час війни та після неї.
"Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми", - додав Зеленський.
- У неділю, 2 липня, у День Військово-Морських Сил ЗСУ президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та низка інших посадовців опублікували привітання.
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