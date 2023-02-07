Росія "благає" про переговори, але Україна висуває 4 прості умови, - Данілов
Росія починає "благати" про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула у відповідь 4 прості вимоги
Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".
"Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. Щобільше, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих (цілей), які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників.
Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві" "давайте будемо домовлятися, щоб якось розв'язувати це питання", - зазначив Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, Україна попередньо висуває Росії прості 4 вимоги:
- Звільнення всіх українських територій, які наразі є тимчасово окупованими;
- Відповідальність через трибунал тих людей, які розпочали війну, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, котрі до військової справи не мають жодного стосунку;
- Гарантії безпеки України;
- Відповідальність.
Данілов наголосив, що йти на умови терористів – це абсолютно неприпустима річ:
"Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили, – звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої країни. По-іншому воно не працює".
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