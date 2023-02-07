Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. Щобільше, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих (цілей), які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників.

Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві" "давайте будемо домовлятися, щоб якось розв'язувати це питання", - зазначив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, Україна попередньо висуває Росії прості 4 вимоги:

Звільнення всіх українських територій, які наразі є тимчасово окупованими;

Відповідальність через трибунал тих людей, які розпочали війну, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, котрі до військової справи не мають жодного стосунку;

Гарантії безпеки України;

Відповідальність.

Данілов наголосив, що йти на умови терористів – це абсолютно неприпустима річ:

"Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили, – звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої країни. По-іншому воно не працює".