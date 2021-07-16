Росія четвертий день поспіль б'є рекорди смертності від COVID-19
У Росії четвертий день поспіль фіксують найвищу смертність від коронавірусу. Уряд дозволив відстороняти невакцинованих працівників - 799 осіб
Про це пише російський "Интерфакс".
Добовий приріст нових хворих коронавірусною інфекцією в РФ склав 25 тис. 704 випадки, померли за добу 799 пацієнтів, і це новий максимум за пандемію, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у п'ятницю.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції COVID-19 - 25 704 85 регіонах, в тому числі виявлено активно 2 951 (11,5%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.
За минулу добу число смертей від коронавируса знову збільшилася, склавши 799, це черговий новий максимум за пандемію.
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Найбільше смертей в Москві (105), Петербурзі (101) та в Іркутській області (36). Кількість жертв коронавірусу з початку пандемії зросла до 146 868 померлих.
У російській столиці в п'ятницю, повідомляє оперативний штаб, 5382 нових випадки COVID-19, 8032 людини одужали.
Крім російської столиці найбільші показники захворюваності за добу зафіксовано в Московській області - 2484 нових випадки, в Санкт-Петербурзі - 1 948 випадків.
Всього за час пандемії в Росії зареєстровано 5 907 тис. 999 випадків коронавирусной інфекції, 146 тис. 868 померлих та 5 млн 300 тис. 908 виписаних.
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