“Нагадують харчове отруєння”: інфекціоніст про симптоми штаму коронавірусу “Дельта”

Про це передає телеканал "Дом" з посиланням на лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова.

"Особливість вірусу полягає в тому, що збільшується репродуктивне число. Тобто кількість тих людей, яких хворий може заразити, збільшується порівняно з нашим звичним коронавірусом, з яким ми вже звикли працювати. Репродуктивне число — понад шість на одного хворого. Тобто один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом", - повідомив він.

Інфекціоніст зазначив, що штам "Дельта" відрізняється ще й тим, що вражає тонкий і товстий кишківник. Це може спричинити симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.

За його словами, цей штам небезпечний не лише для людей з хронічними захворюваннями і людей старшого віку, а й для молоді.

"У нас є публікація про те, що вірус також вражає тих, кому близько 35 років. І, на жаль, люди, які перехворіли на цей штам, перехворіли не в легкій формі. Є відхилення з боку легень. Є відхилення з боку судинної системи. Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі", — зауважив Петров.

Він наголосив, що від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, тому що організм його сприйматиме як абсолютно новий вірус, з яким він не зустрічався раніше, каже лікар. Проте люди, які вакцинувалися або перехворіли на COVID-19, все одно перенесуть захворювання легше.

"Є перехресний імунітет, який може допомогти людям не хворіти, наприклад, на пневмонію і не померти від неї. Ті люди, які вакциновані або перехворіли, у них є один плюс — імовірніше, заразившись штамом "Дельта", вони перенесуть хворобу легше, ніж ті, хто не хворів на коронавірус і не був вакцинований. Тому потрібно зробити щеплення, поки у нас немає четвертої хвилі коронавірусної інфекції, зокрема мутованого штаму", - додав він.

Нагадаємо, на Закарпатті у двох жінок, які повернулися з РФ і захворіли - підозрюють штам коронавірусу "Дельта".

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