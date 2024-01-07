Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Росія чинить свавілля у Чорному морі. НАТО мовчить
OPINION

Росія чинить свавілля у Чорному морі. НАТО мовчить

Михайло Гончар
7 січня, 2024 неділя
10:00
Погляд Михайло Гончар

Рашисти мають намір активізувати діяльність на морі з метою ураження суден, що прямують до/з українських портів

У гібридний спосіб вони намагаються блокувати наявний коридор, який функціонує завдяки ЗСУ. Оскільки наявним корабельним складом рашисти діяти бояться через страх ураження українськими ПКР "Нептун" чи морськими ударними дронами, то перевага надаватиметься діям з повітря.

Для того, щоб надати своїм діям правових підстав, під приводом проведення заходів з бойової підготовки флотських сил та авіації, надіслано попередження про закриття зони морського простору широкою смугою від Керченської протоки, огинаючи узбережжя окупованого Криму приблизно до мису Тарханкут і від нього до гирла Дунаю.

Означений район "закрили" в новорічну ніч на період з 21:00 31 грудня 2023 р. по 21:00 31 березня 2024 р., тобто на 3 місяці.

Читайте також: Як виграються війни

Замисел рашистів, ймовірно, в наступному – провести "навчання" з відпрацювання повітряної постановки морських мін (Су-24М) і зрозуміло, що раніше чи пізніше якесь судно нарветься на таку міну.

Це вплине негативним чином на функціонування коридору – злетять ставки фрахту, страховки тощо. А можуть на тлі НАТОвських страхів ескалації й ракетним ударом демонстративно поцілити в якесь судно і потім знущально заявляти, що ми ж попереджали, що район закритий – навчальні стрільби та пуски.

Практика закриття рашистами морських просторів під приводом навчань не нова. Вони її відпрацювали на навчаннях Sea Breeze та Agile Spirit в Чорному морі ще у 2019 та 2020 рр. і переконались, що ніякої реакції з боку НАТО немає, то чому би не продовжувати використовувати міжнародне морське право у своїх інтересах. Апофеозом було перекриття майже 1/4 акваторії Чорного моря у липні 2019 року. І реакції від НАТО тоді було — нуль. Як і надалі.

Читайте також: Нова фаза війни

Ну, а події на кшталт 14 березня 2023 року, коли російський винищувач Су-27 знищив американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем без застосування штатного озброєння і жалюгідна реакція на це антиескалаторів з берегів Потомака, а особливо, останній інцидент 29 грудня 2023-го з зальотом російської крилатої ракети вглиб території НАТО (Польщі), кожний дюйм якої нібито захищений і нікчемна реакція Альянсу на це, тільки додають Кремлю нахабства діяти на повну.

Діяльність рашистів не викликає здивувань чи питань, бездіяльність США і НАТО викликає питання. І вже не тільки в українців, але й у країнах які є членами Альянсу. Ще у 2020 році українськими експертами в рамках Морської експертної платформи пропонувалось створити зону обмеженого доступу A2/AD (anti-access and area denial) в північно-західному секторі моря для захисту морського та повітряного простору чорноморського узбережжя Болгарії, Румунії та України, що гарантувало б безперебійність функціонування єдиного, непідконтрольного Росії шляху для торговельного судноплавства. Але ні…

Ніщо не заважає діяти дзеркально НАТО – перекрити морський район в Балтійському морі на виході з Фінської затоки для проведення навчань чи зону у Східному Середземномор’ї, щоб блокувати доступ до бази Тартус в Сирії, чи закрити простір між Шпіцбергеном і мисом Нордкап (Норвегія). Можливості є, немає iron eggs.

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
експорт зерна
Війна з Росією
НАТО
Чорноморський флот Росії
Чорне море
Читайте також:
окупанти
6 січня, 2024 субота
Війська РФ найближчими тижнями готуються до наступу на Куп'янськ, - ISW
На фото втрати окупантів
6 січня, 2024 субота
Армія РФ за добу втратила 7 танків, 13 артсистем і 800 військових, - Генштаб
Рамзан Кадиров
6 січня, 2024 субота
Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 січня
10:46
Ілюстративне зображення
Американські вчені назвали фактор, який сприяє здоров'ю та довголіттю собак
10:08
До України прибула очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
До України прибула очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
09:50
росгвардія
РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка
09:32
Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан, - ЗМІ
08:57
Маріуполь окупанти порт
ЗСУ під Маріуполем знищили недобудований окупантами залізничний міст, - Андрющенко
08:33
Оновлено
Обстріл Дніпра 6 січня
РФ атакувала Україну "шахедами": у Дніпрі є влучання у будинок, на Миколаївщині - у рекреаційну зону
08:27
Ентоні Блінкен
Блінкен: Туреччина найближчим часом ратифікує членство Швеції в НАТО
08:08
OPINION
Віктор Каспрук
Про вибори у США та війну в Україні
08:07
США китай санкції
Китай наклав санкції на низку компаній зі США через продаж зброї Тайваню
07:57
Оновлено
Сухопутні війська ЗСУ
РСЗВ, 4 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:51
Ллойд Остін
"З нетерпінням чекаю повернення до Пентагону": Остін розповів про стан здоров'я після госпіталізації
07:31
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО вночі знищила 21 з 28 російських "шахедів"
01:39
Євген Коноплянка
"Багато жовчі": гендиректор клубу-переможця ЛЧ накинувся на Коноплянку
2024, субота
6 січня
23:18
Зеленський з Залужним
Все менше й менше спокійних ночей в окупантів, - Зеленський
22:59
курятина
Слідом за дефіцитом яєць у Росії почалася нестача курятини, - ЗМІ
22:27
Угорщина - ЄС
Від жодного угорця не чув, що вони підтримують РФ, - футболіст Месхі
22:16
Оновлено
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
22:01
Оновлено
польський кордон, блокада
Фермери і польський уряд підписали домовленість про припинення блокади ПП "Медика — Шегині"
21:42
ГУР
ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн
21:31
Ексклюзив
У Києві представили виставу про Василя Стуса
У Києві представили виставу про Василя Стуса
21:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Допомога Арабських Еміратів в обміні українських військових: Портников про корисливість Путіна у співпраці
21:19
Василь Малюк
Зеленський підвищив у званнях очільника СБУ Малюка та його заступника
21:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 січня: долар та євро надалі дорожчають
20:55
Поліція відкрила справу через бійку зі стріляниною в харківському ТЦ
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп є лідером, і цьому завадити можуть лише судові вироки, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
20:38
марш білоруської опозиції у Варшаві
Гратиме заборонена білоруська музика, виступатимуть воїни-добровольці та опозиціонери: за підтримки Полку Калиновського постало "РокРадыёBY"
20:17
Ексклюзив
технології, ЗСУ, зброя для України
Захід дозволить бити по РФ, коли ця зброя буде виготовлена в Україні, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко про розвиток ВПК
20:11
Анонс
Концертний виступ Тараса Чубая
Тарас Чубай виступить на сцені Львівської національної опери
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Як сфальшувати історію
19:56
ЗСУ, мобілізація
У Комітеті з питань нацбезпеки розповіли, коли ухвалять рішення щодо законопроєкту про мобілізацію
19:31
ЗСУ
РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:21
Оновлено
Обстріл Покровська у ніч на 6 січня
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 11 загиблих - 5 дітей, поранено 8 людей
19:15
OPINION
Обкладинка тижневика Княжицбкий. Політика про мобілізпцію
Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:55
сектор Гази
Руанда каже, що не веде перемовин з Ізраїлем щодо розміщення палестинських біженців із Гази
18:40
Ексклюзив
Глен Грант
За лаштунками багато чого обговорюється в намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну, - полковник Грант
18:15
На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
18:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV