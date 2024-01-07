У гібридний спосіб вони намагаються блокувати наявний коридор, який функціонує завдяки ЗСУ. Оскільки наявним корабельним складом рашисти діяти бояться через страх ураження українськими ПКР "Нептун" чи морськими ударними дронами, то перевага надаватиметься діям з повітря.

Для того, щоб надати своїм діям правових підстав, під приводом проведення заходів з бойової підготовки флотських сил та авіації, надіслано попередження про закриття зони морського простору широкою смугою від Керченської протоки, огинаючи узбережжя окупованого Криму приблизно до мису Тарханкут і від нього до гирла Дунаю.

Означений район "закрили" в новорічну ніч на період з 21:00 31 грудня 2023 р. по 21:00 31 березня 2024 р., тобто на 3 місяці.

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Замисел рашистів, ймовірно, в наступному – провести "навчання" з відпрацювання повітряної постановки морських мін (Су-24М) і зрозуміло, що раніше чи пізніше якесь судно нарветься на таку міну.

Це вплине негативним чином на функціонування коридору – злетять ставки фрахту, страховки тощо. А можуть на тлі НАТОвських страхів ескалації й ракетним ударом демонстративно поцілити в якесь судно і потім знущально заявляти, що ми ж попереджали, що район закритий – навчальні стрільби та пуски.

Практика закриття рашистами морських просторів під приводом навчань не нова. Вони її відпрацювали на навчаннях Sea Breeze та Agile Spirit в Чорному морі ще у 2019 та 2020 рр. і переконались, що ніякої реакції з боку НАТО немає, то чому би не продовжувати використовувати міжнародне морське право у своїх інтересах. Апофеозом було перекриття майже 1/4 акваторії Чорного моря у липні 2019 року. І реакції від НАТО тоді було — нуль. Як і надалі.

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Ну, а події на кшталт 14 березня 2023 року, коли російський винищувач Су-27 знищив американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем без застосування штатного озброєння і жалюгідна реакція на це антиескалаторів з берегів Потомака, а особливо, останній інцидент 29 грудня 2023-го з зальотом російської крилатої ракети вглиб території НАТО (Польщі), кожний дюйм якої нібито захищений і нікчемна реакція Альянсу на це, тільки додають Кремлю нахабства діяти на повну.

Діяльність рашистів не викликає здивувань чи питань, бездіяльність США і НАТО викликає питання. І вже не тільки в українців, але й у країнах які є членами Альянсу. Ще у 2020 році українськими експертами в рамках Морської експертної платформи пропонувалось створити зону обмеженого доступу A2/AD (anti-access and area denial) в північно-західному секторі моря для захисту морського та повітряного простору чорноморського узбережжя Болгарії, Румунії та України, що гарантувало б безперебійність функціонування єдиного, непідконтрольного Росії шляху для торговельного судноплавства. Але ні…

Ніщо не заважає діяти дзеркально НАТО – перекрити морський район в Балтійському морі на виході з Фінської затоки для проведення навчань чи зону у Східному Середземномор’ї, щоб блокувати доступ до бази Тартус в Сирії, чи закрити простір між Шпіцбергеном і мисом Нордкап (Норвегія). Можливості є, немає iron eggs.

Джерело

Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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