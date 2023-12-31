Тривалий час Україна не відповідала на удари по мирних містах симетричними діями. Як довгий час британські міста зносила з лиця землі нацистська авіація в роки Другої світової війни. Потім союзники розбомбили всю Німеччину. Знищили Дрезден.

Японська атака на Перл-Харбор закінчилася ядерними ударами по Хіросімі та Нагасакі. Атомний терор змусив Японію капітулювати, і зберіг життя принаймні півмільйону американських солдатів у разі битви за японські острови.

І сьогодні ядерні боєголовки, націлені на багатомільйонні міста, остуджують запал не в міру войовничих правителів. Тому що ціна агресії — війна на знищення. У яку ми вступили.

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Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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