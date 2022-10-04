Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 4 жовтня 2022 року: 239 – зниклі, 7894 – депортовані, 6289 – знайдені", - йдеться в повідомленні.

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський розповів, що Росія вивозить з України дітей, щоб віддати їх на виховання в "ідеологічно правильні" родини.

Ювенальні прокурори повідомляють, що з 24 лютого по 3 жовтня в Україні загинуло 416 дітей.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb