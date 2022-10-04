Росія депортувала майже вісім тисяч українських дітей, - омбудсман
В Україні з початку повномасштабної війни з Росією вважаються знайденими 6289 дітей, 7894 – депортовані
Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 4 жовтня 2022 року: 239 – зниклі, 7894 – депортовані, 6289 – знайдені", - йдеться в повідомленні.
- Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський розповів, що Росія вивозить з України дітей, щоб віддати їх на виховання в "ідеологічно правильні" родини.
- Ювенальні прокурори повідомляють, що з 24 лютого по 3 жовтня в Україні загинуло 416 дітей.
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