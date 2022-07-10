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Росія діє за принципом сталого руйнування міст, - пресофіцер Миколаївської ОВА

10 липня, 2022 неділя
14:03
Новини Миколаївська область

Росія хаотчино обстрілює територію Миколаївської області

Про це розповів пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук у ефірі Еспресо.

"Чим далі, тим більше ми бачимо, що росіяни досить хаотично обстрілюють місто і громади області. Таке враження, що вони діють навіть не залякування, а на стале руйнування міст. Обстріли досить хаотичні, такої системи ми не спостерігаємо - обстрілюють аби куди", - сказав він.

Плетенчук сказав, що російські війська застосовують для обстрілів досить потужні ракети.

"Вчора прилетіла одна із ракет в приватний будинок, пів будинку знесло людині, людина спала в сусідній кімнаті, чудом вижила. Система обстрілів на руйнування", - підсумував пресофіцер.

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