Росія діє за принципом сталого руйнування міст, - пресофіцер Миколаївської ОВА
Росія хаотчино обстрілює територію Миколаївської області
Про це розповів пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук у ефірі Еспресо.
"Чим далі, тим більше ми бачимо, що росіяни досить хаотично обстрілюють місто і громади області. Таке враження, що вони діють навіть не залякування, а на стале руйнування міст. Обстріли досить хаотичні, такої системи ми не спостерігаємо - обстрілюють аби куди", - сказав він.
Плетенчук сказав, що російські війська застосовують для обстрілів досить потужні ракети.
"Вчора прилетіла одна із ракет в приватний будинок, пів будинку знесло людині, людина спала в сусідній кімнаті, чудом вижила. Система обстрілів на руйнування", - підсумував пресофіцер.
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