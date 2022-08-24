Росія двічі за ніч обстріляла Запоріжжя
У ніч з 23 по 24 серпня російський агресор двічі вдарив по Запоріжжю
Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю. Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Куртєв.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор також вдарив по Новобаварському району Харкова.
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