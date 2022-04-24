English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул

Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул

24 квітня, 2022 неділя
22:30
війна з Росією Олександр Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російські війська готуються до нападу на місто

Про це він написав у Telegram.

"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ", - зазначив Вілкул.

Він додав, що Сили оборони знають всі плани росіян та повністю готові до будь-якого розвитку ситуації.

"Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та укріпрайони", - написав очільник міської ВА.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Олександр Вілкул
Кривий Ріг
Херсонська область
наступ
Читайте також:
окупант
22 квітня, 2022 п'ятниця
"С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет": СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю
Миколаїв
23 квітня, 2022 субота
"Здайте місто, інакше буде те саме, що з Маріуполем". Мер Миколаєва розповів про погрози від окупантів
Реджеп Таїп Ердоган
23 квітня, 2022 субота
Ердоган назвав найкоротший шлях до припинення війни Росії проти України
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.73
    Купівля 30.73
    Продаж 32
  • EUR
    Купівля 33.17
    Продаж 34.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 квітня
23:43
біженці із України на кордоні Мексики та США
З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту
23:38
Росіяни взяли у полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю та вимагають 5 тис. євро "викупу за збереження життя"
23:22
ООС ЗСУ
Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки
23:11
Сергій Марченко
Болгарія розгляне можливість закупівлі української електрики, - Марченко
22:57
У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії
22:46
Ліз Трас
Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе, - очільниця МЗС Британії
22:19
Уряд не думає про встановлення обмеження для українських біженців - прем'єр-міністр Ірландії
22:12
Байден
"Київ стоїть, уряд залишається при владі": Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть українців в захисті країни
22:12
окупанти танк
РФ втратила 90% найкращих десантників і 70% своїх високоточних ракет з початку повномасштабної війни проти України, - Грозєв
21:52
Великдень
"Молюся, щоб цей жах в Україні скоро закінчився": українські біженці за кордоном мріють повернутися додому
21:45
За два місяці після вторгнення Росія в Україні вбила 7 журналістів, 8 викрала, 9 поранила, - Інститут масової інформації
21:27
Окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині: пошкоджень зазнав коксохімічний завод, - обласна прокуратура
21:18
Від початку війни понад 5 млн людей виїхали з України, - ООН
21:03
Оновлено
Макрон переміг Ле Пен і залишається президентом Франції, - екзит-пол
20:57
Комендантська година
На Донеччині з 25 квітня зміниться час комендантської години
20:33
Коли шапочка з фольги дійсно рятує. Одеситка вціліла під час ракетного обстрілу, бо фарбувала волосся
20:13
Оновлено
Ракетний удар
Окупанти завдали 9 ракетних ударів по інфраструктурі Кременчука, - очільник ОВА
20:08
Людмила Денісова
"Аналогічно зі звірствами нацистів": Держдума РФ пропонує примусити українських військовополонених здавати кров для окупантів, - Денісова
19:58
У Маріуполі понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні, - мер Бойченко
19:44
міномети
Один загиблий, ще 6 поранено. З'явилися подробиці сьогоднішніх ударів по Чугуєву й району
19:18
комендантська година
На Луганщині змінили час комендантської години
19:14
РФ перейде на туалетний папір з каменю
19:06
нескорений Маріуполь
Міжнародний комітет Червоного христа готовий допомагати в евакуації маріупольців
19:05
У Харкові росіяни "Градами" обстріляли логістичний центр видавництва "Ранок", - гендиректор
18:55
Ексклюзив
Путін Сталін
Росія - соціально-історична злоякісна пухлина в 4 стадії. Агресор повинен зазнати стратегічної поразки, - Айзенберг
18:44
зерно пшениці
"Майже як більшовики": росіяни забирають в українців зерно й вивозять до окупованого Криму, - Центр при РНБО
18:19
Ірина Верещук
На Великдень окупанти не припинили обстріли й не дали змоги евакуювати людей із Маріуполя 24 квітня, - Верещук
18:12
Запоріжсталь
"Запоріжсталь" після призупинки відновила роботу і працює упівсили
18:08
Александр Шалленберг
МЗС України просить МЗС Австрії не робити "стратегічно недалекоглядних" заяв про майбутнє України в ЄС
17:38
Тюрма на Лонцького
Військовополонені ЗСУ перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області РФ, – Денісова
17:37
Зі шкільних підручників РФ прибирають згадки про Україну та Київ
17:26
окупанти
Колаборанти у Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади, – селищна рада
17:11
ворожий танк
На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для дискредитації ЗСУ
17:08
Ексклюзив
Владімір Путін
Потрібна "Москва" 2 - ще одна вагома поразка Росії, щоб показати Путіна слабаком, - Мельник
16:43
"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"
16:23
Ексклюзив
Ксенія з Маріуполя
"Я мала ліхтарик у кишені і перевірила синові зіниці. Вони не реагували",  - Ксенія, що дивом врятувалася, про жах Маріуполя
16:21
обстріл
Через ворожі обстріли у Чугуєві поранено двоє дорослих і дитину, - поліція
16:02
Ексклюзив
обстріл Буча
В економічному плані ми відкинуті на 30-40 років назад, - мер Бучі про руйнування міста
16:00
російська ракета
Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри
15:54
Гаубиці AS-90
Британія передає ЗСУ гаубиці та 45 тис. снарядів до них, - Daily Express
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV