Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул

Про це він написав у Telegram.



"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ", - зазначив Вілкул.



Він додав, що Сили оборони знають всі плани росіян та повністю готові до будь-якого розвитку ситуації.



"Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та укріпрайони", - написав очільник міської ВА.



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