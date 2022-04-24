Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російські війська готуються до нападу на місто
Про це він написав у Telegram.
"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ", - зазначив Вілкул.
Він додав, що Сили оборони знають всі плани росіян та повністю готові до будь-якого розвитку ситуації.
"Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та укріпрайони", - написав очільник міської ВА.
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