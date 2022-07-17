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Головна війна з Росією Росія готується до нового етапу наступу, – розвідка

Росія готується до нового етапу наступу, – розвідка

17 липня, 2022 неділя
00:59
війна з Росією Путін

Російські війська ведуть підготовку до нового етапу наступальних дій по всій лінії зіткнення

Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Воєнна розвідка зараз фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту. Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій", сказав Скібіцький.

У розвідці також відзначили, що загроза з боку Білорусі зараз не така висока, як була в лютому.

"Загроза є. Зараз її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости. Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак нема. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території Білорусі", - сказав Вадим Скібіцький.

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