Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Воєнна розвідка зараз фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту. Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій", сказав Скібіцький.

У розвідці також відзначили, що загроза з боку Білорусі зараз не така висока, як була в лютому.

"Загроза є. Зараз її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости. Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак нема. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території Білорусі", - сказав Вадим Скібіцький.

9 липня Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb