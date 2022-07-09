ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що здійснив робочу поїздку у Північну операційну зону, прикордонну з Республікою Білорусь. Там тривають заходи з підсилення оборони
Про це повідомили на facebook-сторінці командування об'єднаних сил ЗС України.
Наєв відвідав позиції військовослужбовців Збройних Сил України та прикордонників, поспілкувався з військовослужбовцями безпосередньо на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.
"На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів", – запевнив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Зараз, зокрема, тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.
- Нагадаємо, що станом на 6 липня було відомо про те, що білоруські військові проводять заходи з інженерного обладнання позицій на Волинському та Рівненському напрямках
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе