ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю

Про це повідомили на facebook-сторінці командування об'єднаних сил ЗС України.

Наєв відвідав позиції військовослужбовців Збройних Сил України та прикордонників, поспілкувався з військовослужбовцями безпосередньо на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

"На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів", – запевнив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зараз, зокрема, тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Нагадаємо, що станом на 6 липня було відомо про те, що білоруські військові проводять заходи з інженерного обладнання позицій на Волинському та Рівненському напрямках

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