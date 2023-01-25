Росія готується до нової хвилі агресії, хоче посилити тиск масштабніше, - президент
Український президент Володимир Зеленський наголошує, що росіяни посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках, а також готуються до нової хвилі агресії
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.
"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше", - наголошує він.
За словами Зеленського, щоб не визнавати помилковість агресії, влада Росії хоче кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. Тож Україні необхідно посилювати співпрацю із союзниками.
"А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій", - сказав він.
Президент додав, що ініціатива у війні має залишатися за нашими силами.
- До цього Зеленський казав, що світу необхідно бачити реальність, а дискусії щодо надання Україні танків завершувати рішеннями.
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