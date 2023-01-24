Про це він заявив у вечірньому зверненні 24 січня.

"Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша", - наголосив він.

Українці щодня роблять все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит, зауважив він.

"Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього", - додав президент.

Раніше видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

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