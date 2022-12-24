"Росія готується до ракетних ударів": У Чорному морі маневрує більше ніж 10 кораблів агресора
Станом на вечір 24 грудня у Чорному морі маневрує 14 російських кораблів, які споряджені крилатими ракетами
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Російські терористи збільшили угруповання у Чорному морі. З 14 одиниць кораблів, відомо про 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження крилатими ракетами "Калібр" може сягати 24.
"Імовірно, ворог готується до ракетних ударів. Будьте пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - йдеться у заяві ОК "Південь".
- Зранку 24 грудня речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що Росія вивела в Чорне море 11 кораблів з сумарними можливим залпом у 20 ракет.
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