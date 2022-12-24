Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Російські терористи збільшили угруповання у Чорному морі. З 14 одиниць кораблів, відомо про 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження крилатими ракетами "Калібр" може сягати 24.

"Імовірно, ворог готується до ракетних ударів. Будьте пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - йдеться у заяві ОК "Південь".

Зранку 24 грудня речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що Росія вивела в Чорне море 11 кораблів з сумарними можливим залпом у 20 ракет.

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