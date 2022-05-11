Росія готувалася захопити всю територію України: ДБР знайшло документи військових РФ

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зазначають у ДБР, всю отриману інформацію передадуть також до міжнародних інстанцій.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів Тростянця а встановили місця розташування бойових частин агресора і вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучили документи та особисті речі російських військових.

Окрім того, працівники Бюра виявили у місті 322 пошкоджені житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця, знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів та передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю і боєприпаси.

Збройні сили України звільнили місто Тростянець Сумської області від російської окупації 26 березня.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у звільненому від загарбників Тростянці на Сумщині залишається багато замінованих об’єктів, серед яких лікарня.

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