Росія готувалася захопити всю територію України: ДБР знайшло документи військових РФ
У Тростянці на Сумщині слідчі ДБР знайшли документи російських військових, які підтверджують плани захоплення всієї території України
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Як зазначають у ДБР, всю отриману інформацію передадуть також до міжнародних інстанцій.
За словами директора ДБР Олексія Сухачова, слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів Тростянця а встановили місця розташування бойових частин агресора і вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучили документи та особисті речі російських військових.
Окрім того, працівники Бюра виявили у місті 322 пошкоджені житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця, знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів та передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю і боєприпаси.
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