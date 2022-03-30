Росія – імперіаліст І ми не можемо прийняти це, - канцлер Шольц

Про це він заявив, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі, інформує DW.

За його словами, Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він.

"Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

Нагадаємо, Німеччина і ще 6 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні

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