Росія – імперіаліст І ми не можемо прийняти це, - канцлер Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву у бажанні захопити територію України
Про це він заявив, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі, інформує DW.
За його словами, Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він.
"Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН.
Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".
- Нагадаємо, Німеччина і ще 6 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
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