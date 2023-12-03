Росія, Іран та Китай проведуть спільні навчання у Перській затоці
Командувач ВМС Ірану контр-адмірал Шахрам Ірані заявив у п'ятницю, 1 грудня, що сили трьох країн спільно відпрацьовуватимуть вправи під час військово-морських навчань "Пояс морської безпеки" 2024 року
Про це повідомляє іранська урядова газета Tehran Times.
Адмірал Ірані зазначив, що делегати з Пакистану, Бразилії, Оману, Індії, Південної Африки та низки прибережних держав Каспійського моря також запрошені до участі в навчаннях як спостерігачі.
Зазначається, що за останні роки Іран, Китай і Росія провели кілька спільних військових навчань.
Їхньою метою було підвищення безпеки міжнародної морської торгівлі, боротьби з піратством і морським тероризмом, обміну інформацією про морські рятувальні операції й операції з надання допомоги, а також обміну оперативним і тактичним досвідом.
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Зокрема, Ірані заявив, що основна фаза найбільшої морської зони країни буде введена в експлуатацію в портовому місті Джаск на південному сході Ірану під час святкування "Десятиденного світанку" з нагоди 46-ї річниці перемоги Ісламської революції.
Командувач ВМС Ірану заявив, що важкі кораблі будуть розгорнуті в морській зоні до кінця поточного іранського календарного року, який завершується 20 березня 2024 року.
"З огляду на зростання кількості діючих великовантажних кораблів в країні, ми плануємо створити набагато більшу морську зону в Конараку" в південно-східній провінції Систан-Белуджистан", - зазначив командувач.
- 28 листопада Іран досяг домовленостей з Москвою про постачання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.
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