Росія, Іран та Китай проведуть спільні навчання у Перській затоці

Про це повідомляє іранська урядова газета Tehran Times.

Адмірал Ірані зазначив, що делегати з Пакистану, Бразилії, Оману, Індії, Південної Африки та низки прибережних держав Каспійського моря також запрошені до участі в навчаннях як спостерігачі.

Зазначається, що за останні роки Іран, Китай і Росія провели кілька спільних військових навчань.

Їхньою метою було підвищення безпеки міжнародної морської торгівлі, боротьби з піратством і морським тероризмом, обміну інформацією про морські рятувальні операції й операції з надання допомоги, а також обміну оперативним і тактичним досвідом.

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Зокрема, Ірані заявив, що основна фаза найбільшої морської зони країни буде введена в експлуатацію в портовому місті Джаск на південному сході Ірану під час святкування "Десятиденного світанку" з нагоди 46-ї річниці перемоги Ісламської революції.

Командувач ВМС Ірану заявив, що важкі кораблі будуть розгорнуті в морській зоні до кінця поточного іранського календарного року, який завершується 20 березня 2024 року.

"З огляду на зростання кількості діючих великовантажних кораблів в країні, ми плануємо створити набагато більшу морську зону в Конараку" в південно-східній провінції Систан-Белуджистан", - зазначив командувач.