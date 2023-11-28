Іран домовився з РФ про закупівлю військових літаків та вертольотів

Про це заявив заступник військового міністра Ірану генерал Махді Фарахі, повідомляє агентство Tasnim.

Він заявив про завершення планів щодо включення до бойових підрозділів іранських збройних сил винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

За його словами, "ці три сучасні військові літальні апарати обов'язково будуть у розпорядженні Ірану, і зараз цей процес уже триває".

ВВС Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.

В останні роки Іран не придбав жодного нового винищувача, за винятком кількох російських винищувачів МіГ-29, куплених ним у 1990-х роках.

У 2018 році Іран заявив, що почав виробництво винищувача Kowsar місцевої розробки для використання у своїх ВПС. Військові експерти вважають, що цей літак є точною копією F-5, вперше виробленого у США у 1960-х роках.

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. За даними Tasnim, у вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57.