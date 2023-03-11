Про це повідомляє іранська державна інформагенція IRNA.

Інформацію розповсюдили представництво Ірану в ООН, яке заявило, що Тегеран завершив підписання контракту на купівлю літаків Су-35 у Росії.

В представництві уточнили, що після закінчення ірано-іракської війни у 1988 році Тегеран звернувся до низки країн із проханням вивчити можливість продажу винищувачів, а Росія погодилася їх продати.

Іранська місія додала, що винищувачі Су-35 були технічно схвалені Тегераном. Представництво не розголошує, коли та скільки винищувачів буде доставлено з РФ до Ірану.

"Подробиці не розголошувалися, оскільки інформація засекречена", - зазначили в місії.