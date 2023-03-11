Іран оголосив, що домовився з Росією про купівлю винищувачів Су-35
Тегеран заявив, що завершив угоду з купівлі у Росії винищувачів Су-35
Про це повідомляє іранська державна інформагенція IRNA.
Інформацію розповсюдили представництво Ірану в ООН, яке заявило, що Тегеран завершив підписання контракту на купівлю літаків Су-35 у Росії.
В представництві уточнили, що після закінчення ірано-іракської війни у 1988 році Тегеран звернувся до низки країн із проханням вивчити можливість продажу винищувачів, а Росія погодилася їх продати.
Іранська місія додала, що винищувачі Су-35 були технічно схвалені Тегераном. Представництво не розголошує, коли та скільки винищувачів буде доставлено з РФ до Ірану.
"Подробиці не розголошувалися, оскільки інформація засекречена", - зазначили в місії.
- 8 березня британське видання Sky News повідомило, що Росія вивезла з Ірану двома вантажним суднами 200 контейнерів зі зброєю, в яких містилося 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів.
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