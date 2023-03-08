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Війна з Росією: хроніка
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Іран потайки передав Росії 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів, - Sky News

8 березня, 2023 середа
12:21
війна з Росією росія іран

Росія вивезла з Ірану двома вантажним суднами 200 контейнерів зі зброєю, в яких містилося 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів

Про це пише Sky News

Співрозмовник видання у британській службі безпеки стверджує, що два судна під прапором РФ, завантажені 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів вийшли з іранського порту в січні 2023 року. Зазначається, що росіяни отримали від іранців боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів. За словами джерела, Москва заплатила за боєприпаси готівкою, аби оминути санкції.

"Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", - сказало джерело. 

Зазначається, що боєприпаси з Ірану до Росії перевозили вантажні судна Musa Jalil та Begey, які ходять під російським прапором. Один з кораблів вийшов з Ірану орієнтовно 10 січня, інший – 12 січня. Обидва судна перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю. Судна прибули до російського порту Астрахань 27 січня та залишили його 3 лютого.

Джерело уточнило, що вантаж містив приблизно 100 млн набоїв різного калібру для пістолетів, автоматів та кулеметів. Кораблі також перевозили приблизно 300 тис. снарядів для гранатометів, мінометів та артилерії. Крім цього, на борту було близько 10 тис. бронежилетів та шоломів.



 
Світ
Росія
зброя
Іран
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