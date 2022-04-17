Росія хоче стерти з лиця землі Донбас, Україна забезпечує оборону, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні.



"Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста та громади Донецької та Луганської областей", - зазначив президент.



Він додав, що Україна робить все, щоб забезпечити оборону.



"Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто дійсно допомогає усім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю і боєприпаси та притримує своє допомогу, повинні знати, щоб від них також залежить доля цієї битви, доля людей, які можуть бути врятовані", - підсумував Зеленський.



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