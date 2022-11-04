Про це пише ISW.

Російські війська передчасно спрямували недостатню концентрацію мобілізованого особового складу на наступальні атаки поблизу Бахмута та Вугледара Донецької області, витрачаючи свіжий запас на незначні досягнення в бік оперативно незначущих населених пунктів.

Заступник начальника Генштабу України Олексій Громов 3 листопада заявив, що протягом минулого тижня одна або дві російські мотострілецькі роти за підтримки артилерії та танків здійснили наземні атаки, щоб захопити Павлівку, намагаючись вийти на Вугледар, але російські сили зазнали втрат через Українські оборони.

3 листопада російські джерела також визнали, що темпи просування росіян поблизу Вугледара є повільними через український опір і негоду.

Окрім цього, Громов заявив, що російські війська продовжують наземні операції з використанням мобілізованих, сил приватної військової компанії та колишніх в'язнів, і що за минулу добу росіяни здійснили понад 40 наземних наступів у районі Бахмута, Авдіївки та західної частини Донецької області. Зазнавши втрат у понад 300 осіб (100 убитих) лише в одному напрямку.

ISW раніше повідомляв про повільне просування Росії в Донецькій області та непродуманий розподіл ресурсів на лінії фронту. Російські сили, ймовірно, досягли б більшого успіху в таких наступальних операціях, якби вони дочекалися до прибуття достатньої кількості мобілізованого особового складу, щоб зібрати досить великі сили, щоб подолати українську оборону, попри погані погодні умови.

То ж теперішні російські атаки, які продовжують поточну схему, навряд чи створять достатній імпульс, щоб відновити ініціативу на полі бою. ISW не пропонує жодної гіпотези, щоб пояснити нетерплячість російських військ або продовження розподілу ними обмежених військових засобів для завоювання незначних з точки зору операцій теренів у Донецькій області, а не для захисту від контрнаступу України в Луганській та Херсонській областях.

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