Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Потрібна стіна між цивілізацією та варварами, - Кулеба про ракетний удар по Одесі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму після ракетного обстрілу Одесу
Про це він написав у Twitter.
"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею потрібно відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", - зазначив Кулеба.
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