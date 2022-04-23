Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Потрібна стіна між цивілізацією та варварами, - Кулеба про ракетний удар по Одесі

Про це він написав у Twitter.



"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею потрібно відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", - зазначив Кулеба.



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