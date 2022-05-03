Росія має намір затягнути захоплені території Півдня України до складу тимчасово окупованого Криму, – українська розвідка

Про це повідомило Міністерство оборони у Телеграм з посиланням на дані Головного управління розвідки.



"рФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір. Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого "глави" Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим", – йдеться у повідомленні.



"Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", – йдеться у повідомленні ГУР.



У той же час окупанти намагаються переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. Так, 1 травня у Генічеську новопризначений "голова міськради" Андрій Клочко організував урочисте підняття прапору РФ. Городяни проігнорували рашистське "свято".



Підприємства Ростовської області на замовлення виготовляють печатки і штампи для окупаційних адміністрацій Маріуполя, зокрема, для освітніх закладів, лікарень, поліції, РАЦСів та адміністративних установ. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами.



"На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – зазначає ГУР.



У червні подібні штампи і печатки нібито мають виготовлятися для окупованого Херсону.



У Маріуполі 3 травня росіяни шукають та знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.

Нагадаємо, поки немає жодних ознак військової допомоги Росії з боку інших країн.