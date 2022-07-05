Росія масовано обстріляла Слов'янськ, - мер
Мер Слов'янська повідомив про масовані обстріли міста, просить мешканців залишатися в укриттях
Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.
"Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний", – написав він.
Лях закликав мешканців залишатися в укриттях.
- Нагадаємо, Слов'янськ, що на Донеччині, став прифронтовим містом, найближчі позиції росіян за 7-10 км від міста.
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