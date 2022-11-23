Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка зазначає, що починаючи з вересня Росія, ймовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва проти України. При цьому використовувалися як дрони-камікадзе, так і багаторазові ударні БПЛА.

Росія в основному використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української критичної інфраструктури. Аналітики припускають, що росіяни вдалися до використання БПЛА, аби компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА знешкоджено.

"Приблизно з 17 листопада року публічно не повідомлялося про атаки БПЛА. Ймовірно, Росія майже вичерпала свої поточні запаси, але намагатиметься їх поповнити. РФ зможе закуповувати дрони з-за кордону швидше, ніж виготовляти власні нові крилаті ракети", - дійшли висновку в британській розвідці.

У МЗС підтвердили, що українські фахівці зустрічалися з іранськими колегами та попередили, що наслідки постачання дронів до Росії будуть для Тегерана неспівставними з можливою вигодою.

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