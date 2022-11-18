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Росія могла завчасно накопичити мікрочипи для ракет "Калібр", - NYT

18 листопада, 2022 п'ятниця
19:59
Світ ракетний обстріл

Росія, імовірно, завчасно накопичила мікрочипи та інші технології для виготовлення ракет "Калібр" та "Іскандер" ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Зазначається, українські та західні спецслужби наголошують, що запаси ракет у РФ меншають. А проте масований ракетний обстріл України цього тижня викликає питання до цих заяв.

Як зазначає The New York Times, мікроелектронні компоненти подвійного призначення РФ могла отримати через треті сторони. Мова йде про компанії чи країни, які були готові ризикнути піддатися покаранню з боку США.

Аналітики зазначають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває і зараз. Мікрочипи та інші необхідні технології, які потрібні для виготовлення високоточних ракет, були накопичені РФ ще до вторгнення.

  • 6 вересня у Politico зазначили, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань. Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочипів та іншого необхідного обладнання, але зараз воно може закінчитися.

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