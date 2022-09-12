Росія може вдарити з Чорного моря 26 "калібрами", — ОК "Південь"
У Чорному морі продовжують бойове чергування чотири надводні носії високоточної зброї
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"У корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі продовжують бойове чергування чотири надводні носії високоточної зброї із сумарним залпом 26 крилатих ракет "Калібр", також маневрують вздовж кримського узбережжя три великих десантних кораблі", – йдеться в повідомленні.
Не виключено, що, прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріл реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів.
В ОК "Південь" наполегливо закликають не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.
- За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
- Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.8
Купівля 39.8Продаж 40.73
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе