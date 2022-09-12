Росія може вдарити з Чорного моря 26 "калібрами", — ОК "Південь"

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі продовжують бойове чергування чотири надводні носії високоточної зброї із сумарним залпом 26 крилатих ракет "Калібр", також маневрують вздовж кримського узбережжя три великих десантних кораблі", – йдеться в повідомленні.

Не виключено, що, прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріл реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів.

В ОК "Південь" наполегливо закликають не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.

За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.

Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.