Росія може відтворити гібридні сценарії на території Фінляндії або Норвегії, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У росіян завжди залишається можливість відтворення тих гібридних сценаріїв, які вони застосовували в Україні. Це може бути випадок відтворення ДНР/ЛНР на певних невеликих північних громадах, які проживають у Фінляндії. Це також може бути варіант відтворення на Шпіцбергені (норвезький архіпелаг, розташований у Північному Льодовитому океані- Ред.), який є територією НАТО, щоб відколоти від альянсу і заблокувати повністю з моря. Або це може бути відтворення таких сценаріїв у регіоні Балтійського моря, як у країнах НАТО, так і у країнах, які хочуть вступати до альянсу. Росіяни мають можливість довести подібні заходи до погроз гібридної війни. Є питання, наскільки це буде результативно і чи насправді росіяни вірять в те, що заснування, скажімо, народної республіки десь на півночі Фінляндії або сіяння якихось протестних настроїв у Швеції, чи спроби гібридної агресії до країн Балтії, будуть мати реальний вплив на ситуацію"- зазначив Краєв.



Експерт зауважив, що зараз НАТО переходить концептуально до зовсім іншого розгляду вступу нових членів до альянсу. Якщо раніше намагалися відсторонити країни від вступу в НАТО, як це було з Україною і Грузією у 2008 році, то зараз навпаки пришвидшений вступ. Більша співпраця з НАТО буде запобіжником проти Росії. І у цьому випадку, Фінляндія і Швеція показали таку концептуальну зміну підходу.



"Якщо продовжити про Шпіцберген, то там росіяни просто здмухнуть пил зі старих методичок та їх застосують. Бо на Шпіцбергені станом на минулий рік, близько 25% населення – це російськомовні шахтарі, в той час для Норвегії, Шпіцберген залишається важливим центром видобутку кам'яного вугілля. Завезена туди діаспора російських шахтарів, ще за часів імперії, і досі складає вагомий соціальний і політичний прошарок. Той сценарій, який зараз розглядає НАТО, це відтворення Донецького сценарію №2, у якому шахтарі опинилися у загрозі або на них там давлять умовні норвезькі націоналісти й забороняють спілкуватися російською і так далі. Північний флот може заблокувати цей архіпелаг, тому росіяни у північному регіоні Балтійського моря та у Північному морі, на жаль зберігають свою класичну виделку. Вони можуть піти як на військове, так і на політичне загострення. Відповідно, вони будуть розхитувати цю ситуацію, намагатися відволікти увагу Заходу саме на ці наративи, щоб зменшити тиск на них стосовно України" – пояснив експерт.



Олександр Краєв додав, що Арктика стає стратегічним регіоном для країн альянсу. Вона є вкрай важливою і через природні ресурси, і через інфраструктурні можливості, які вона надає, і через те, що і Китай має там теж інтереси.



Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" підсумував, що Росія у будь-якому ключі зможе застосувати північний напрямок, щоб підсилити свій тиск на Україну і звільнити трохи свої війська або, щоб розхитати з середини альянс і добитися неоднорідної позиції альянтів щодо прийняття нових членів. Росія продовжує тримати нас на шаховій виделці.

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