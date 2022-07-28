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Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія може завдати ядерного удару по членах НАТО у Європі в разі наближення поразки чи критичної підтримки України, - Rand Corporation

Росія може завдати ядерного удару по членах НАТО у Європі в разі наближення поразки чи критичної підтримки України, - Rand Corporation

28 липня, 2022 четвер
18:01
Світ ядерна зброя рф ракета

Росія може піти на "горизонтальну ескалацію" конфлікту в Україні та зважитися на удар по європейських членах НАТО, у тому числі із застосуванням ядерної зброї

Таку оцінку у доповіді "Шляхи до ескалації Росії проти НАТО" дають аналітики Rand Corporation — американського дослідницького центру, який виконує замовлення уряду США та Пентагону, пише The Moscow Times.

На думку Rand, спонукати Кремль до відчайдушного кроку може ідея про те, що пряме військове втручання НАТО у війну в Україні неминуче, як і подальший конфлікт із усім блоком. У цьому випадку російське керівництво може наважитися першим завдати удару країнам Альянсу.

При цьому арсенал неядерних ракет великої дальності у російської армії суттєво скоротився під час воєнних дій проти України, а з ним і можливості конвенційного удару по НАТО.

"Кремль, таким чином, може або негайно вдатися до тактичної ядерної зброї, або зробити це набагато раніше в ході конфлікту, ніж якби його неядерні можливості не були розгублені внаслідок війни. Хоча рішення про використання таких озброєнь матиме моментальні наслідки, російська військова доктрина припускає такий сценарій, а армія давно до нього підготовлена", - йдеться у доповіді.

Аналітики виділяють три основні фактори, які можуть навести Кремль на думку, що конфлікту з НАТО не уникнути. По-перше, це можуть бути масштабні громадські виступи із закликом покарати Росію за військові злочини. Навіть якщо уряди країн Заходу будуть чинити опір тиску, у Кремля можуть виникнути сумніви, що рано чи пізно вони здадуться.

По-друге, Росія може відреагувати на підвищену готовність чи передове розгортання ударних засобів дальньої дії НАТО — у цьому випадку можливі превентивні удари.

По-третє, російське керівництво може вирішити, що НАТО вже бере участь у конфлікті, оскільки в Україні знаходяться добровольці та інструктори із Заходу, а постачання сучасних систем озброєнь потребує технічних радників.

Крім того, горизонтальну ескалацію, тобто залучення нових сторін у конфлікт, можуть спровокувати загроза військової поразки або внутрішня нестабільність у Росії, в якій Кремль може побачити "руку" Заходу.

"Метою превентивних ударів Росії буде швидко схилити НАТО до того, щоб не робити подальших військових операцій", - пише Rand.

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Росія
Європа
НАТО
ядерна війна
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