Росія може зупинити війну вже сьогодні, - у ЄС відповіли РФ на закиди, що постачання зброї Україні розпалює конфлікт

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, повідомляє Укрінформ.

Саме так речник відповів на запитання журналістів, чи не призведе постачання європейської зброї в Україну до посилення війни та ще більших жертв серед українців.

"Ця війна може зупинитися сьогодні, якщо Росія прийме таке рішення. Це не має нічого спільного із постачанням зброї в Україну. Україна лише обороняється. Війна буде зупинена в той день, коли Росія вирішить зупинити її. Не варто пов’язувати між собою ці дві різні речі, ще й тому, що саме такий зв'язок намагаються робити росіяни. Але саме Росія має бажання продовжувати агресію проти України», - наголосив Мамер.

У свою чергу, речник ЄС Пітер Стано, відповідаючи на це ж запитання, зауважив, що постачання від ЄС та країн-членів більшої кількості зброї для України не означає "більше війни", оскільки лише надає українській армії більше можливостей для оборони та захисту своєї країни та свого народу від безумної та безпідставної російської агресії.

"Рамки, в яких ЄС намагається знайти рішення для цього конфлікту, – це ООН та міжнародні майданчики, оскільки Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН. Російська агресія спрямована не лише проти України. Це також агресія проти Хартії ООН, проти міжнародного гуманітарного права, проти правил та принципів, за якими побудований сучасний цивілізований світ. Це відвертий виклик міжнародним правилам, і він має бути вирішений міжнародними зусиллями..." - зауважив Стано.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи вірить ЄС у можливість нанесення військової поразки Росії або ж надаватиме перевагу пошуку дипломатичного рішення, Стано наголосив, що ЄС завжди за вирішення всіх спірних питань шляхом переговорів, а не агресивної війни.

"Від початку протизаконної агресії Росії, і навіть задовго до цього, ЄС наголошував, що будь-які питання у відносинах між Росією і Україною, реальні або сюрреалістичні, мають обговорюватися за столом переговорів. ЄС підтримував таке обговорення у багатьох форматах. Але від Росії залежить, коли вона вирішить зупинить свою агресію проти України та її народу. До того часу Європейський Союз буде продовжувати підтримувати Україну – фінансово, економічно, а також у військовому вимірі", - заявив Стано.

При цьому він підтвердив, що ЄС буде продовжувати політику санкцій, щоб обмежити спроможність путінської машини війни нести в Україну смерть та руйнування.

"Ми будемо посилювати міжнародний тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну. Тому що Росія дедалі більше ізолює себе від міжнародного співтовариства внаслідок порушень міжнародного законодавства та своєї неповаги до Хартії ООН", - додав речник ЄС.

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