Росія на тиждень закриває повітряний простір над Азовським морем, - Jerusalem Post
Російський центр аеронавігаційної інформації у неділю, 20 лютого 2022 року, випустив повідомлення для льотчиків типу NOTAM
Про це із посиланням на Jerusalem Post повідомляє Еспресо.TV.
Видання стверджує, що небезпека польотів над акваторією Азову зберігатиметься, починаючи з 00:00 понеділка, 21 лютого 2022, й до 23:59 суботи, 26 лютого.
Підставою для оприлюднення такої інформаціє є викладені у відкритий доступ повідомлення ввід європейських та ізраїльських фахівців з OSINT-розвідки.
Довідка
Notice to Airmen (NOTAM), повідомлення авіаперсоналу, НОТАМ - це сповіщення з відома авіаційної влади для попередження пілотів повітряних суден про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації, котрі можуть мати вплив на безпеку польотів.
- Наразі, нагадаємо, шість великих десантних кораблів ВМФ РФ проводять навчання між Кримом та Скадовськом, ще 6 російських військових кораблів різного типу увійшли до Азовського моря.
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