Росія на тиждень закриває повітряний простір над Азовським морем, - Jerusalem Post

Про це із посиланням на Jerusalem Post повідомляє Еспресо.TV.



Видання стверджує, що небезпека польотів над акваторією Азову зберігатиметься, починаючи з 00:00 понеділка, 21 лютого 2022, й до 23:59 суботи, 26 лютого.



Підставою для оприлюднення такої інформаціє є викладені у відкритий доступ повідомлення ввід європейських та ізраїльських фахівців з OSINT-розвідки.



Довідка



Notice to Airmen (NOTAM), повідомлення авіаперсоналу, НОТАМ - це сповіщення з відома авіаційної влади для попередження пілотів повітряних суден про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації, котрі можуть мати вплив на безпеку польотів.

Наразі, нагадаємо, шість великих десантних кораблів ВМФ РФ проводять навчання між Кримом та Скадовськом, ще 6 російських військових кораблів різного типу увійшли до Азовського моря.





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