Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Шість великих десантних кораблів ВМФ РФ проводять навчання між Кримом та Скадовськом, ще 6 кораблів різного типу увійшли до Азовського моря

Шість великих десантних кораблів ВМФ РФ проводять навчання між Кримом та Скадовськом, ще 6 кораблів різного типу увійшли до Азовського моря

20 лютого, 2022 неділя
22:35
війна з Росією

Шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ зараз відпрацьовують десантні навчання на північно-західному напрямку від окупованого Криму

Про це 20 лютого 2022 року з посиланням на дані моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" передає BlackSeaNews.

"Шість (6) великих десантних кораблів (3 - з Північного флоту РФ, 3- з Балтійського) + ракетний катер ЧФ + тральщик ЧФ + 3 потужних рятувально-буксирних судна ЧФ РФ + корвет Бергової охрани ФСБ РФ наразі проводять великі десантні навчання в районі на захід від Бакальської коси (на карті - жовтим). Бакальська коса - це Раздольненський район на північно-західному узбережжі окупованого Криму, між Кримом та Скадовськом (Херсонська область)", - зазначає керівник проєкту Андрій Клименко.

При цьому попередження про закриття декількох морских районів в Чорному морі припинили діяти 19 лютого о 23-00 за київським часом.

Окрім того, в середині дня в Керченській протоці при проходженні в напрямку Азовського моря були зафиксовані та ідентифіковані:

1) малий протичовновий корабель "Ейск" (корвет) проект 1124М
2) патрульний корабель (корвет) "Павел Державин" проект 22160
3) великий десантний корабель (ВДК) "Новочеркасск", проект 775, по класиф. НАТО Ropucha
4) ВДК "Цезарь Куников" - проект 775, по класиф. НАТО Ropucha
5) ВДК "Саратов" - проект 1171 "Тапир", по класиф. НАТО Alligator,
6) ракетний катер "Набережные Челны" пр.12411, по класиф. НАТО Tarantul-class corvettes.

Разом з тим, нових перекрить морських районів Азовського моря з боку РФ оголошено не було.

"Наразі це виглядає як військово-політичний тиск - загроза десантної операції на фоні ситуації на Східному фронті та підготовки до можливого визнання "ЛДНР", що може відбутися 21-22.02.2022. А ось 22.02.2022 на засіданні Совєта Фєдерації на прохання визнаних "республік" може бути ухвалено рішення про військову допомогу. Звичайно, що в цій ситуаціїї військова демонстрація може переворитися з погрози на реальність", - резюмує BlackSeaNews.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Крим
Чорне море
Азовське море
Андрій Клименко
Читайте також:
Валерій Залужний
19 лютого, 2022 субота
Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами, яких окупанти вивозять з ОРДЛО, перебувають під небезпекою, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
19 лютого, 2022 субота
Опозиція показала пропуск Лукашенка під час праці на зоні
Тімоті Снайдер
Автор Наталія Чурікова
19 лютого, 2022 субота
Хочете знати, що буде з Європою? Дивіться на Україну – Тімоті Снайдер
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.23
    Купівля 28.23
    Продаж 28.61
  • EUR
    Купівля 32.01
    Продаж 32.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 лютого
22:56
Вечірній Луганськ до окупації. Залізничний вокзал
З метою звинувачення ЗСУ росіяни обстріляли з артилерії Луганськ
22:13
Посольство США в РФ: у метро, на вокзалах та гіпермаркетах Москви й Санкт-Петербургу можливі теракти
21:30
Блінкен пояснив, чому Захід не оголошує наперед найболючіші для Путіна санкції
21:10
В Одесі горів коледж
20:50
Кремль готує постановочні репортажі про міфічні українські безпілотники, що "обстрілюють" мирне населення, - розвідка
20:33
У Києві заcяяли Промені Гідності
20:31
Інтерв’ю
Девід Саттер
"Приклад боротьби за незалежність і свободу українців заражатиме саму Росію", - Девід Саттер
20:19
У прикордонних з Україною трьох областях РФ впроваджено режим надзвичайного стану
19:57
"Росія, не чіпай Україну!" У Москві скрутили 6 учасників антивоєнного пікету
19:34
Тихановська через ООН вимагатиме виведення військ РФ з Білорусі
19:17
У бойових діях проти України на Донбасі окупанти збираються використовувати дітей 15-16 років, - Денісова
19:00
Інтерв’ю
Андрій Зубов
Путін стоїть перед жахливою альтернативою, – професор Андрій Зубов
18:59
Російські командири вже готуються до безпосереднього вторгнення в Україну, - CBS
18:30
Джо Байден
Байден збирає присвячену Україні Раду нацбезпеки
18:09
Росія розмістила у Білорусі ядерну зброю, - Белсат
18:05
Інтерв’ю
Ахтем Чийгоз
"Щодо гібридної загрози, то зараз я бачу аналогію з Кримом", – Ахтем Чийгоз
17:53
Макрон і Путін домовились організувати саміт щодо ситуації на Донбасі
17:39
"Зеленський підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації", - пресслужба Макрона
17:10
Зіл-131
У Щасті внаслідок обстрілу з боку окупантів знищено вантажівку СЦКК
17:00
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
Путін обрав сценарій війни. Питання лише в тому, якої саме війни, – Андрій Піонтковський
16:52
Андрій Кокотюха
"Читає написане, сам у це не вірить", - письменник Андрій Кокотюха про виступ Зеленського у Мюнхені
16:31
Олексій Резніков
Ми вже зламали ворожий сценарій. На обстріли відповідаємо філігранно, - Резніков
15:51
"Вова, не делай маме нервы". Одесити під прапорами вільної України, Білорусі та Грузії вийшли на Марш єдності
15:30
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Зараз діє право сили". Валерій Чалий про можливості дипломатії для деескалації з боку Росії
15:18
Голова СБУ Іван Баканов
СБУ посилила контророзвідку
14:44
Пєсков
Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала, - речник Путіна Пєсков
14:40
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
"Я не бачу чітких дій влади перед загрозою війни", – політик Ахтем Чийгоз
14:08
королева Єлизавета
Королева Британії Єлизавета II захворіла на коронавірус
14:00
Олімпіада-2022 Церемонія закриття
Олімпіада-2022: Розпочалася церемонія закриття Ігор у Пекіні
13:40
Окупант сепар
В окупованому Донецьку чоловікам надходять SMS із закликом вступати до збройних формувань. ФОТО
13:18
Ексклюзив
дипломати
Львів – нова дипломатична столиця України? Спецтема
13:14
Петро Порошенко
Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені
13:01
Слідчий комітет РФ
Слідчий комітет РФ відкрив "справу" через нібито загибель мирних жителів на окупованій Луганщині
12:33
Лукашенко путін
Путін та Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання у Білорусі
12:30
Ексклюзив
Андрій Зубов
У грі, в якій Путін поставив на кін своє політичне майбутнє, час працює на Україну, – російський опозиціонер
12:21
ООС
З початку доби російські окупанти здійснили 20 обстрілів на Донбасі, поранено українського військового
12:00
Петро Порошенко
Петро та Марина Порошенки разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами і волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
11:39
Юрій Бутусов
Близько 400 журналістів світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію для доступу в район ООС, - Бутусов
11:19
Ентоні Блінкен
Звинувачення, що Україна раптово спробує повернути окуповані території, суперечить будь-якій логіці, - Блінкен
11:00
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Україна сьогодні – лідер вільного світу, вона врятувала Захід від осоромлення", – Андрій Піонтковський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV