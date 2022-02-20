Шість великих десантних кораблів ВМФ РФ проводять навчання між Кримом та Скадовськом, ще 6 кораблів різного типу увійшли до Азовського моря

Про це 20 лютого 2022 року з посиланням на дані моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" передає BlackSeaNews.

"Шість (6) великих десантних кораблів (3 - з Північного флоту РФ, 3- з Балтійського) + ракетний катер ЧФ + тральщик ЧФ + 3 потужних рятувально-буксирних судна ЧФ РФ + корвет Бергової охрани ФСБ РФ наразі проводять великі десантні навчання в районі на захід від Бакальської коси (на карті - жовтим). Бакальська коса - це Раздольненський район на північно-західному узбережжі окупованого Криму, між Кримом та Скадовськом (Херсонська область)", - зазначає керівник проєкту Андрій Клименко.

При цьому попередження про закриття декількох морских районів в Чорному морі припинили діяти 19 лютого о 23-00 за київським часом.

Окрім того, в середині дня в Керченській протоці при проходженні в напрямку Азовського моря були зафиксовані та ідентифіковані:

1) малий протичовновий корабель "Ейск" (корвет) проект 1124М

2) патрульний корабель (корвет) "Павел Державин" проект 22160

3) великий десантний корабель (ВДК) "Новочеркасск", проект 775, по класиф. НАТО Ropucha

4) ВДК "Цезарь Куников" - проект 775, по класиф. НАТО Ropucha

5) ВДК "Саратов" - проект 1171 "Тапир", по класиф. НАТО Alligator,

6) ракетний катер "Набережные Челны" пр.12411, по класиф. НАТО Tarantul-class corvettes.

Разом з тим, нових перекрить морських районів Азовського моря з боку РФ оголошено не було.

"Наразі це виглядає як військово-політичний тиск - загроза десантної операції на фоні ситуації на Східному фронті та підготовки до можливого визнання "ЛДНР", що може відбутися 21-22.02.2022. А ось 22.02.2022 на засіданні Совєта Фєдерації на прохання визнаних "республік" може бути ухвалено рішення про військову допомогу. Звичайно, що в цій ситуаціїї військова демонстрація може переворитися з погрози на реальність", - резюмує BlackSeaNews.