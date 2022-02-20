"Росія нам не ворог". Нацполіція викрила організаторів проплаченого мітингу у Києві

За даними правоохоронців, група осіб безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах, розповідає офіційний сайт Національної поліції.



"20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ", - наголошується у повідомленні.



Загалом планувалося вивести до Офісу президента 1500 осіб.

Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами "Росія нам не ворог" "Ми за мир!" тощо, "чорнові" записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.



Проводяться подальші процесуальні заходи.





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