Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, - Зеленський
Українське зерно, яке викрадають російські окупанти, Росія перепродає іншим країнам, їх назви вже відомі українській владі
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю FoxNews.
Водночас Росія блокує шляхи вивезення зерна для продажу з України. Зеленський також заявив, що деякі країни зацікавились пропозиціями кремля, проте назвати відмовився.
"Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, яка вкрала його з України. Але ми маємо назви цих держав", - розповів президент.
- Нагадаємо, окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна.
- Росіяни вивозять українське зерно до Криму й погрожують тюрмою аграріям.
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