Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю FoxNews.

Водночас Росія блокує шляхи вивезення зерна для продажу з України. Зеленський також заявив, що деякі країни зацікавились пропозиціями кремля, проте назвати відмовився.



"Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, яка вкрала його з України. Але ми маємо назви цих держав", - розповів президент.

Нагадаємо, окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна.

Росіяни вивозять українське зерно до Криму й погрожують тюрмою аграріям.

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