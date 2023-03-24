Росія намагається спровокувати США польотами над військовими базами в Сирії

Про це поінформували в Sky News.

Цього тижня генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що російські винищувачі майже щодня в березні пролітали над американськими базами в Сирії, порушуючи угоди про деконфліктність між двома країнами.

Він додав, що це "незручна ситуація", попередивши, що дії Росії "збільшують ризик прорахунку".

А Руслан Трейд, дослідник з питань безпеки в Атлантичній раді, сказав в інтерв'ю The New Arab, що розвиток подій, принаймні частково, підживлювався нещодавніми переговорами Кремля з Пекіном.



"Це спритно провокує США. Такі інциденти впливають на будь-який позитивний результат, якщо такий є, в сирійському контексті", - сказав він. І додав, що, на його думку, Росія намагається "спровокувати реакцію" Вашингтона, особливо на тлі нещодавніх зустрічей з Китаєм.