Росія намагається спровокувати США польотами над військовими базами в Сирії
Голова Центрального командування США Алексус Гринкевич заявив, що в березні винищувачі РФ майже щодня літали над американськими базами в Сирії
Про це поінформували в Sky News.
Цього тижня генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що російські винищувачі майже щодня в березні пролітали над американськими базами в Сирії, порушуючи угоди про деконфліктність між двома країнами.
Він додав, що це "незручна ситуація", попередивши, що дії Росії "збільшують ризик прорахунку".
А Руслан Трейд, дослідник з питань безпеки в Атлантичній раді, сказав в інтерв'ю The New Arab, що розвиток подій, принаймні частково, підживлювався нещодавніми переговорами Кремля з Пекіном.
"Це спритно провокує США. Такі інциденти впливають на будь-який позитивний результат, якщо такий є, в сирійському контексті", - сказав він. І додав, що, на його думку, Росія намагається "спровокувати реакцію" Вашингтона, особливо на тлі нещодавніх зустрічей з Китаєм.
- Нагадаємо, американці завдали авіаударів по позиціях Корпусу вартових Ісламської революції на сході Сирії у відповідь на їхню смертоносну атаку позицій США за допомогою БПЛА.
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