Про це йдеться у заяві Пентагона.

23 березня позиції американських військових неподалік Хасаки були атаковані одностороннім безпілотним літальним апаратом. В результаті загинув один контрактник, а шестеро інших військовослужбовців були поранені.

Розвідники вважають, що це БПЛА іранського походження. Тож у відповідь на це міністр оборони США Ллойд Остін за вказівкою президента Джо Байдена наказав завдати по позиціях КВІР на сході Сирії точкові авіаудари.

"Авіаудари були завдані у відповідь на сьогоднішню атаку, а також на серію недавніх атак на сили коаліції в Сирії групами, пов’язаними з КВІР. Ці високоточні удари призначені для захисту персоналу США. Сполучені Штати вжили пропорційних і цілеспрямованих заходів, спрямованих на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв", - кажуть у Пентагоні.

Остін зазначив "як ясно дав зрозуміти президент Байден, ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту нашого народу і завжди реагуватимемо в будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по нашим військам".

Він також додав, що всім пораненим американцям надано допомогу на місці, трьох із них евакуйовано до госпіталю сил коаліції в Іраку.