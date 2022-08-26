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США завдали авіаударів по пов’язаних з Іраном цілях у Сирії, - Байден

26 серпня, 2022 п'ятниця
08:15
Світ Сирія

Сполучені Штати Америки цього тижня завдали авіаударів цілях в Сирії, які пов'язані з Іраном

Про це інформує Reuters з посиланням на слова президента США Джо Байдена у листі до спікера Палати Ненсі Пелосі.

США завдали ударів по цілях у Сирії, аби перешкодити атакам повстанців, розповів Байден.

"Цього тижня повітряні удари США по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії були здійснені для захисту та захисту американського персоналу та переривання серії атак проти Сполучених Штатів та їх партнерів", - йдеться в повідомленні

Удари США завдали у вівторок. Президент Джо Байден заявив: "Відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".

  • У вівторок, 12 липня, унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.
  • 22 липня Сирія оголосила, що система протиповітряної оборони знищила ізраїльські ракети у небі над Дамаском.
  • Російські генерали вважають Сирію безпечнішою за Україну і переводять туди служити своїх родичів, – розвідка.

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Президент США
Сирія
Іран
Джо Байден
США
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