США завдали авіаударів по пов’язаних з Іраном цілях у Сирії, - Байден
Сполучені Штати Америки цього тижня завдали авіаударів цілях в Сирії, які пов'язані з Іраном
Про це інформує Reuters з посиланням на слова президента США Джо Байдена у листі до спікера Палати Ненсі Пелосі.
США завдали ударів по цілях у Сирії, аби перешкодити атакам повстанців, розповів Байден.
"Цього тижня повітряні удари США по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії були здійснені для захисту та захисту американського персоналу та переривання серії атак проти Сполучених Штатів та їх партнерів", - йдеться в повідомленні
Удари США завдали у вівторок. Президент Джо Байден заявив: "Відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".
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