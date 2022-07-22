Сирія звинуватила Ізраїль у ракетних ударах по Дамаску
Сирія оголосила, що система протиповітряної оборони знищила ізраїльські ракети у небі над Дамаском
Про це повідомляє сирійське агенство Sana.
За повідомленням сирійців, їхні сили ППО знищила ракети у небі над столицею Дамаском.
Ізраїльський ворог здійснив повітряну атаку ракетними ударами з напрямку окупованих сирійських голан. Цілили у деякі точки в Дамаску. Наша ППО зуміла протистояти агресії та збила частину ракет", - йдеться у повідомленні сирійців.
Міноборони Сирії повідомили про загибель трьох сирійських військових та 7 поранених.
- У вівторок, 12 липня, унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.
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